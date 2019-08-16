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فن

بالفاتحة.. اشرف عبد الباقي يفتتح مسرحية ريا اند سكينة في اخر موسم لمسرح مصر

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:31 م
اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي
مصطفى كرم
نشر الفنان اشرف عبد الباقي فيديو جديدا له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من داخل كواليس مسرحية ريا اند سكينة بمسرح مصر.

ظهر اشرف عبد الباقي بنجوم مسرح مصر علي ربيع و اوس اوس ومصطفي خاطر وشيماء سيف ومصطفي بسيط ومحمد عبد الرحمن ومحمد انور وعدد من نجوم المسرح يرددون وراءه قراءة سورة "الفاتحة"، بصوت عال قبل بداية المسرحية.

لقي الفيديو اعجاب عدد من متابعيه عبر انستجرام.

ويقدم مسرح مصر اخر موسم له بحضور جماهيري وكانت قد بدأت عروض مسرح مصر الأحد الماضي.

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