شاهد.. ماذا فعل أسد بعشيرة من الضباع التهمت جاموسة ميتة؟

هاجم أسد، عشيرة من الضباع بعد التهامها حصة كبيرة من اللحم "جاموس قتلت حديثًا" في محافظة نابويشو بكينيا.



وبدافع من الكبرياء، قرر الأسد الذي التهم نصف الفريسة مهاجمة الضباع وتفريقها عن الجاموسة لاعتراضه على نهش الضباع لبقايا الفريسة الميتة.



وبعد محاولة الأسد للتغلب على الضباع مرتين، اقتنع بأن الضباع تفوقه عددًا، ليقرر أن يتركهم ويسير بعيدًا.



وظهر فى الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل " الأسد وهو يهاجم عشرات الضباع وهم يحيطون بالجاموس الميتة لنهشها.



