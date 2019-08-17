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اليوم.. بدء الاختبارات الاستباقية للدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:40 ص
مركز تدريب التنمية
مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة
ايمان البكش
يبدأ اليوم السبت، مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إجراء الاختبارات الاستباقية لبعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية للمركز للعام التدريبي 2019 / 2020 ، وتم تنفيذ الاختبارات على مدار أسبوعين.

وتتضمن 7 اختبارات لتحديد مستوى المرشحين من المحافظات للدورات التدريبية بإجمالي 2160 متدربا من العاملين في المحليات على مستوى جميع المحافظات، إذ تم تحديد يومين اختبار لكل دورة تدريبية لإفساح المجال لاختبار أكبر عدد ممكن من مرشحي المحافظات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب علي مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مركز تدريب سقارة بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والدراسية وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوي القائمين علي منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة المواد البشرية بالمحافظات .

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