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جردل وعلبة صفيح.. مقطوعات رائعة لـ فرقة موسيقى القمامة مع منى الشاذلي.. شاهد

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:57 م
فرقة أوركيسترا القمامة
فرقة أوركيسترا القمامة
هاني حسين
قدمت فرقة "أوركسترا القمامة"، مقطوعة موسيقية رائعة مستخدمين آلات موسيقية مصنوعة بشكل كامل من القمامة والبلاستيك، على الهواء.

وقال شادي رباب مؤسس فرقة أوركيسترا القمامة، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن الفرقة مكونة من مجموعة من الأطفال، ونستخدم آلات موسيقية مصنوعة من القمامة.

وأضاف شادي رباب مؤسس فرقة أوركيسترا القمامة، قائلا: "نعطي أهمية للقمامة ونعيد استخدامها بدلا من رميها والتسبب في التلوث، ونعلم الأطفال كيفية تصنيع آلات موسيقية من القمامة وكيفية العزف عليها وعزف مقطوعة موسيقية".

من جانبه قال أندرو فوكيه مؤسسة فرقة أوركمسترا القمامة، إنه تحمس لفكرة الأوركسترا، مضيفا: "أردنا الخروج بموسيقي من القمامة، من خلال إعادة استخدام القمامة".

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