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اليوم.. السيسي يفتتح عددا من مشروعات الصوب الزراعية

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:00 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد عبد المنعم
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من مشروعات الصوب الزراعية اليوم السبت، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من مشروعات الصوب الزراعية المحمية في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام في محافظة مطروح، فى شهر فبراير 2018، فى إطار المشروع القومى لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية، بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويعد هذا المشروع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

كما يعد مشروع الصوب الزراعية، من المشروعات القومية، وتشارك فيه عدة من الجهات، ويهدف لإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلًا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة، الخالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الصوب الزراعية بالطائرة في أول أيام عيد الاضحى المبارك، ومقرها قاعدة محمد نجيب العسكرية.

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