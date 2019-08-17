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اليوريا تفضح إيران في الصين.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:31 ص
اليوريا تفضح إيران
اليوريا تفضح إيران في الصين
محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا تحت عنوان "اليوريا تفضح إيران في الصين".

وأوضح التقرير أن وثائق جديدة حصلت عليها صحيفة "جارديان البريطانية"، تربط إيران بشركة استرالية مقرها هونج كونج.

وأشار إلى أن الشركة الاسترالية متعددة الجنسيات ومتورطة في شحنة إيرانية بقيمة 15 مليون دولار وقد تواجه عقوبات أمريكية لمخالفتها قرارات واشنطن بوقف تعاملاتها مع إيران.

وأضاف التقرير أن الشركة الاسترالية قامت بنقل كميات كبيرة مادة "اليوريا"، إلى الصين في أول يوليو الماضي على متن سفينة شحن، من ميناء بندر عباس عبر سلطنة عمان، وقامت بتفريغ الشحنة في ميناء بالصين في 25 يوليو، وتم في الميناء إعادة شحن الباخرة علي متن ناقلة ثانية توجهت إلي بعدها إلى ميناء آخر.

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