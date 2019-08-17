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العنف فى بلاد الانجليز .. عائلتان من 30 فرد يدخلان في مشاجرة دموية بالشارع..فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:05 ص
صدى البلد
أحمد شريف
دخلت عائلتان بريطانيتان في شجار دامي بأحد الشوارع، حيث تضمنت المعركة 30 شخصًا .

وتبادلت العائلتين خلال المشاجرة اللكمات والركلات العنيفة، ليقدم رجل مسن على ضرب شاب وإبعاده من داخل المشاجرة التي وقعت فى احد شوارع منطقة أستون ، في مدينة برمنجهام البريطانية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت المعركة اندلعت بسبب خلاف بين عائلتين ليتصاعد الأمر إلى وقوع مشاجرة عنيفة فيما بينهما.

خلال المواجهة، توقفت حركة المرور بسبب إلقاء رجل على الأرض قبل أن يجره ويسحله رجال آخرون.

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