اهم الاخبار .. السيسي يفتتح عددا من مشروعات الصوب الزراعية غدا.. اسعار السجائر اليوم.. تنسيق الدبلومات الفنية 2019 .. حق المصرية رجع.. إغلاق مطعم سوري بعد اعتداء صاحبه على سيدة إسكندرانية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسي يفتتح عددا من مشروعات الصوب الزراعية.. غدا
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مشروعات الصوب الزراعية غدا السبت، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.
السيسي يفتتح عددا من مشروعات الصوب الزراعية.. غدا
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مشروعات الصوب الزراعية غدا السبت، والتى تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.
أغلقت محافظة الإسكندرية مطعمًا سوريًا شهيرًا بمنطقة العصافرة، بعد إساءة صاحبه لسيدة سكندرية وتطاوله عليها.
اسعار السجائر اليوم الجمعة فى مصر بعد ارتفاعها.. تعرف عليها
سجلت اسعار السجائر اليوم فى مصر زيادات جديدة في صنف سجائر مونديال بأنوعه من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه و اسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها، حسبما أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن اسعار السجائر اليوم بعد الارتفاعات الجديدة وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 14 أغسطس 2019، بنسبة من 4.5 إلى 6%.
تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. تسجيل الرغبات إلكترونيا غدا عبر هذا الرابط
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من غد السبت الموافق 17/8/2019 ويستمر حتى السبت الموافق 31/8/2019.
وعن طريقة التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ... فبالنسبة لـ الدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقا لما يلي : دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر، و دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر
الجدة تحكي.. صدى البلد ينفرد بنشر التفاصيل الكاملة لأزمة احمد الفيشاوي مع ابنته لينا
قالت الدكتورة سلوى عبد الباقي - جدة لينا أحمد الفيشاوي، إن حفيدتها سافرت إلى إنجلترا قبل 3 سنوات للدراسة في لندن، بموافقة والدها، وجدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي قام بدفع مصاريف الدراسة للسنة الأولى، بينما تحملت هي مصاريف السفر والإقامة في السنة الأولى، وكافة المصاريف في السنتين الأخيرتين.
الارصاد: غدا سقوط امطار وانخفاض درجات الحرارة فى القاهرة.. وطقس الصعيد نار
تشهد درجات الحرارة، غدا السبت، انكسار الموجة الحارة على معظم المدن والمحافظات، بعد الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين وتجاوزت فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
بعد هدم السور.. هل يتحول قصر البارون الى فندق.. الاثار تكشف مفاجأة..صور
ترميم قصر البارون في مصر الجديدة اثار حالة من اللغط خلال الأيام القليلة الماضية .. الشائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين تحويل قصر البارون الى فندق بعد هدم السور الخارجى وتغيير لون القصر، والبعض الاخر ادعى هدم قصر البارون واعادة بيع ارضه والاخر انتقد اللون والترميم بدعوي أنه غير متناسب مع طبيعة القصر التاريخية والأثرية، خاصة اللون الجديد الذي قال البعض إنه ليس اللون الأصلي للقصر.
مطلعش قنبلة .. كيس لحمة يثير الذعر بشارع الصحافة
أثار كيس لحمة بشارع الصحافة برمسيس الذعر بين المواطنين للاشتباه فى أن يكون قنبلة تم الاتصال بالحماية المدنية وإبلاغ مديرية أمن القاهرة.. انتقل على الفور خبراء المفرقعات والحماية المدنية بالقاهرة لفحص الجسم الغريب الذى عثر عليه، وتم فرض كردون أمنى بمحيط منطقة البلاغ، وبالفحص تبين أنه كيس لحمة عفنة.
الأسباب مجهولة.. حريق ضخم قرب قصر بشار الأسد.. تفاصيل
كشفت تقارير إعلامية عن نشوب حريق ضخم في حي المهاجرين الذي يضم القصر الجمهوري السوري ويعرف بقصر المهاجرين، اضطرت بسببه السلطات إلى إرسال 8 سيارات إطفاء لإخماده.
سجلت اسعار السجائر اليوم فى مصر زيادات جديدة في صنف سجائر مونديال بأنوعه من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه و اسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها، حسبما أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن اسعار السجائر اليوم بعد الارتفاعات الجديدة وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 14 أغسطس 2019، بنسبة من 4.5 إلى 6%.
تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. تسجيل الرغبات إلكترونيا غدا عبر هذا الرابط
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من غد السبت الموافق 17/8/2019 ويستمر حتى السبت الموافق 31/8/2019.
وعن طريقة التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ... فبالنسبة لـ الدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقا لما يلي : دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر، و دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر
الجدة تحكي.. صدى البلد ينفرد بنشر التفاصيل الكاملة لأزمة احمد الفيشاوي مع ابنته لينا
قالت الدكتورة سلوى عبد الباقي - جدة لينا أحمد الفيشاوي، إن حفيدتها سافرت إلى إنجلترا قبل 3 سنوات للدراسة في لندن، بموافقة والدها، وجدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي قام بدفع مصاريف الدراسة للسنة الأولى، بينما تحملت هي مصاريف السفر والإقامة في السنة الأولى، وكافة المصاريف في السنتين الأخيرتين.
الارصاد: غدا سقوط امطار وانخفاض درجات الحرارة فى القاهرة.. وطقس الصعيد نار
تشهد درجات الحرارة، غدا السبت، انكسار الموجة الحارة على معظم المدن والمحافظات، بعد الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين وتجاوزت فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
بعد هدم السور.. هل يتحول قصر البارون الى فندق.. الاثار تكشف مفاجأة..صور
ترميم قصر البارون في مصر الجديدة اثار حالة من اللغط خلال الأيام القليلة الماضية .. الشائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين تحويل قصر البارون الى فندق بعد هدم السور الخارجى وتغيير لون القصر، والبعض الاخر ادعى هدم قصر البارون واعادة بيع ارضه والاخر انتقد اللون والترميم بدعوي أنه غير متناسب مع طبيعة القصر التاريخية والأثرية، خاصة اللون الجديد الذي قال البعض إنه ليس اللون الأصلي للقصر.
مطلعش قنبلة .. كيس لحمة يثير الذعر بشارع الصحافة
أثار كيس لحمة بشارع الصحافة برمسيس الذعر بين المواطنين للاشتباه فى أن يكون قنبلة تم الاتصال بالحماية المدنية وإبلاغ مديرية أمن القاهرة.. انتقل على الفور خبراء المفرقعات والحماية المدنية بالقاهرة لفحص الجسم الغريب الذى عثر عليه، وتم فرض كردون أمنى بمحيط منطقة البلاغ، وبالفحص تبين أنه كيس لحمة عفنة.
الأسباب مجهولة.. حريق ضخم قرب قصر بشار الأسد.. تفاصيل
كشفت تقارير إعلامية عن نشوب حريق ضخم في حي المهاجرين الذي يضم القصر الجمهوري السوري ويعرف بقصر المهاجرين، اضطرت بسببه السلطات إلى إرسال 8 سيارات إطفاء لإخماده.