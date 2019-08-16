اهم الاخبار .. السيسي يفتتح عددا من مشروعات الصوب الزراعية غدا.. اسعار السجائر اليوم.. تنسيق الدبلومات الفنية 2019 .. حق المصرية رجع.. إغلاق مطعم سوري بعد اعتداء صاحبه على سيدة إسكندرانية

أغلقت محافظة الإسكندرية مطعمًا سوريًا شهيرًا بمنطقة العصافرة، بعد إساءة صاحبه لسيدة سكندرية وتطاوله عليها.

وشن حي ثان المنتزة بالإسكندرية بالاشتراك مع قوات الأمن حملة مكبرة على المطعم وتم مصادرة معداته وتشميعه وهدم الإشغالات على الرصيف والممر.

