كاتبة يمنية تنفعل على الهواء: الجميع تآمروا على عدن وحولوها لـ حظيرة مواشي

قالت الكاتبة اليمنية، ذكرى المصفري، إن الجميع فشل في حماية اليمن من الوقوع في الفتن، بما فيهم النُخب والشخصيات المؤثرة في شمال وجنوبي اليمن.



وأوضحت، "ذكري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفى بكري"، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مطالبة جميع برفع أيديهم عن عدن، متابعة أن "عدن غنيمة في نظر الجميع، وأبناؤها مُهجرون ومغيبون عن كل القرارات، وعدن مُحلتة".



وأشارت إلي أن أبناء الجنوب أعدموا والدها الذي ناضل ضدهم بعد الاستقلال، مؤكدة أن أبناء عدن يعانون الظلم من كل القوى السياسية، كلهم تآمروا على عدن، وحولوها من مدينة النور إلى حظيرة مواشي.



ولفتت، إلي أننا علمنا اليمنيين الحضارة، وكيف يلبسون ويتكلمون ويمسكون بالقلم، ويتعاملون مع البشر»، متابعة: «كنا جميعا إخوانا وأهل.. لكن الصراع لا يزال قائما على عدن، ومينائها العالمي».

