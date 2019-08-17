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تعليم

7974 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى 12 لجنة بالقليوبية.. اليوم

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
إبراهيم الهواري
تنطلق صباح اليوم السبت امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية وتستمر حتى يوم 26 أغسطس الحالى .

وقال عاطف سلامة وكيل المديرية أنه تم رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القوي بتوجيهات من الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية وطه عجلان مدير المديرية استعدادا لامتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بقسمية الأدبي والعلمي

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل المديرية وعضوية اللجنة الثلاثية ومدير الدكتور محمد عبد الرشيد عام التعليم العام وسلوى جلال مدير ادارة التطوير التكنولوجي وأشرف إدريس مدير ادارة الأمن والسيد عبد الفتاح مسئول الاستراحات والسيد نصر مدير ادارة التعليم الثانوي.

وتابع عاطف سلامة ان الامتحانات ستجرى فى 12 لجنة على مستوى المحافظة بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية حيث يؤدى 7974 طالبا وطالبة الإمتحانات وسط اجواء مناسبة ومناخ هاديء وفق التعليمات الموجهة لرؤساء اللجان والقائمين على العمل داخل مقرات الامتحانات.

كما تم تجهيز 12 استراحة للملاحظين والمراقبين وتوفير كافة سبل الراحة بها.

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