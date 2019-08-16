ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلة المياه بقرية ابو مناع فى دشنا

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:51 م
صدى البلد
مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكاوي المواطنين والتى نشرها عنهم موقع صدي البلد الاخباري، والتى يتضررون فيها من انقطاع مياه الشرب بقرية ابو مناع بحري مركز دشنا.

اكدت الشركة القابضة في ردها على ما نشره صدي البلد ان قرية ابو مناع بحري بمركز دشنا تتغذي من محطة مياه دشنا السطحية بقوة 400 ل /ث وان الشركة القابضة تعمل بمساعدة الجهات التنفيذية المعنية بالمشروعات التنفيذية بالمركز علي رفع كفاءة المحطة بقوة 800 ل /ث.

مبينة ان المسافة بين القرية وشركة المياه بمركز دشنا تقطع 14 كيلو مترا وتعمل الشركة بدشنا علي مناوبات بين محطات المياه بالمركز حتي تصل الي جميع اجزاء القرية ويتم تعويض النجوع والمناطق البعيدة بسيارة نقل المياه.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدراج محطة مياه شرب بقرية حجازة بقنا ضمن خطة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

القليوبية تكشف حقيقة تلوث مياه الشرب بقرية تل بني تميم

ترشيحاتنا

بن شرقي يسجل الهدف الخامس للزمالك في شباك ديكاداها الصومالي.. فيديو

كشفت حقيقة خلافاتهما.. لينا احمد الفيشاوي تحرج والدها على انستجرام

تشريح جثة الملياردير ابستين يؤكد انتحاره داخل زنزانته.. تفاصيل

المحكمة رفضت طلبا أمريكيا.. ناقلة النفط الإيرانية تغادر ميناء جبل طارق

للأطباء وأساتذة الجامعات.. البنك الأهلي الكويتي يقدم قروضا بامتيازات تصل لـ 700 ألف جنيه

اهم الاخبار.. اعترافات مثيرة لقاتل ابنته عارية في حضن عشيقها بالبحيرة.. قراصنة يختطفون بحارة روس.. موعد انكسار الموجة الحارة

اسعار السجائر اليوم الجمعة فى مصر بعد ارتفاعها.. تعرف عليها

كشفت حقيقة خلافاتهما.. لينا احمد الفيشاوي تحرج والدها على انستجرام

الجدة تحكي.. صدى البلد ينفرد بنشر التفاصيل الكاملة لأزمة احمد الفيشاوي مع ابنته لينا

انتي شبه روبي.. ياسمين عبد العزيز فى صورة جريئة ومثيرة للجدل

بملابس الزفاف.. عروسان داخل محكمة الاقصر والسبب صادم ..صور

الارصاد: غدا سقوط امطار وانخفاض درجات الحرارة فى القاهرة.. وطقس الصعيد نار

احنا رجعنا لوضعنا.. احمد عز يقصف جبهة منافسيه سينمائيا

خناقة في مارينا .. مصيفون يدخلون في مشاجرة عنيفة .. فيديو صادم

مرتضى منصور: خالد بوطيب لا يستخدم السحر مثل وليد أزارو لتسجيل أهداف

تخل بمبدأ تكافؤ الفرص.. بيراميدز يستنكر تصريحات اتحاد الكرة عن الحكام الأجانب

مفاجأة فى نهاية اليوم الثانى من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

اخبار الرياضة.. الزمالك يفوز بسباعية.. مفاجآت فى قائمة الاهلى.. وبرشلونة يخسر فى الافتتاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان