استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلة المياه بقرية ابو مناع فى دشنا

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكاوي المواطنين والتى نشرها عنهم موقع صدي البلد الاخباري، والتى يتضررون فيها من انقطاع مياه الشرب بقرية ابو مناع بحري مركز دشنا.



اكدت الشركة القابضة في ردها على ما نشره صدي البلد ان قرية ابو مناع بحري بمركز دشنا تتغذي من محطة مياه دشنا السطحية بقوة 400 ل /ث وان الشركة القابضة تعمل بمساعدة الجهات التنفيذية المعنية بالمشروعات التنفيذية بالمركز علي رفع كفاءة المحطة بقوة 800 ل /ث.



مبينة ان المسافة بين القرية وشركة المياه بمركز دشنا تقطع 14 كيلو مترا وتعمل الشركة بدشنا علي مناوبات بين محطات المياه بالمركز حتي تصل الي جميع اجزاء القرية ويتم تعويض النجوع والمناطق البعيدة بسيارة نقل المياه.



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