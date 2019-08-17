شاهد.. موقف مأساوي لفتاة صغيرة حشرت يدها بسلم كهربائي وأمها تقف عاجزة

ابتلع ذراع فتاة صغيرة بواسطة سلم كهربائي بعد ان نسيت ان ترفع يدها من على درابزين السلم المتحرك.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، توضح التقط الفيديو عبر احدى كاميرات المراقبة داخل مول في مقاطعة هوبى بمدينة هانتشوان بوسط الصين، طفلة بعمر الـ 6 سنوات تركب السلم الكهربي وهي بجوار والدتها لصعود الطابق الآخر.



ويبين الفيديو الذي صور يوم الاثنين الماضي، الفتاة ويدها اليسرى تحشر بالسلم الكهربائي بعد ثبت يدها بقوة على درابزين السلم.





وتركت الفتاة المسكينة على الأرض بلا حول ولا قوة بينما تظل ذراعها محشورة داخل السلم، في حين تقف أمها بجانبها غير قادرة على فعل اي شئ.



وقام رجال الإطفاء المحليون بإنقاذ الفتاة في غضون 10 دقائق فقط من خلال تفكيك الغطاء البلاستيكي المحيط بنظام ناقل الدرابزين.



وأصيبت الفتاة بتورم و جروح خطيرة في يديها، ولكنها نجت من اصابتها الشديدة بعد نقلها إلى مستشفى محلي.



