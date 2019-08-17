ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. موقف مأساوي لفتاة صغيرة حشرت يدها بسلم كهربائي وأمها تقف عاجزة

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:05 ص
صدى البلد
أحمد شريف
ابتلع ذراع فتاة صغيرة بواسطة سلم كهربائي بعد ان نسيت ان ترفع يدها من على درابزين السلم المتحرك.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، توضح التقط الفيديو عبر احدى كاميرات المراقبة داخل مول في مقاطعة هوبى بمدينة هانتشوان بوسط الصين، طفلة بعمر الـ 6 سنوات تركب السلم الكهربي وهي بجوار والدتها لصعود الطابق الآخر.

ويبين الفيديو الذي صور يوم الاثنين الماضي، الفتاة ويدها اليسرى تحشر بالسلم الكهربائي بعد ثبت يدها بقوة على درابزين السلم.


وتركت الفتاة المسكينة على الأرض بلا حول ولا قوة بينما تظل ذراعها محشورة داخل السلم، في حين تقف أمها بجانبها غير قادرة على فعل اي شئ.

وقام رجال الإطفاء المحليون بإنقاذ الفتاة في غضون 10 دقائق فقط من خلال تفكيك الغطاء البلاستيكي المحيط بنظام ناقل الدرابزين.

وأصيبت الفتاة بتورم و جروح خطيرة في يديها، ولكنها نجت من اصابتها الشديدة بعد نقلها إلى مستشفى محلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير الباستا بالسلمون

شفط ذراعها.. حركة بريئة من طفلة كلفتها الكثير.. شاهد

ترشيحاتنا

رئيس نادي الزمالك يكشف عن المدير الفني لفريق الكرة.. فيديو

ابطال افريقيا .. مصطفى محمد يسجل هدفا سابعا لـ الزمالك في شباك ديكاداها ..فيديو

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

هدف قاتل .. برشلونة يخسر من أتلتيك بلباو فى انطلاق الدوري الإسباني ..فيديو

أخبار الفن.. القصة الكاملة لأزمة أحمد الفيشاوي وابنته.. محمد حماقي بديلًا لـ تامر حسني

عمرو دياب يبدأ حفل العلمين الجديدة بـ ميدلي متنوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان