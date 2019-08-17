محافظ القاهرة: حملات لضبط السلع مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطن

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى، واستمرار الحملات لضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطن.





وكانت قد تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط 660 كيلو دجاج مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات وتحرير محضر رقم 3207 قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث وذلك للبيع دجاج مجمد بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي الحيازة.



