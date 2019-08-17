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محافظات

محافظ القاهرة: حملات لضبط السلع مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطن

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:36 ص
محافظ القاهرة في
محافظ القاهرة في المجزر الالي
عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على بضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى، واستمرار الحملات لضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطن.

وكانت قد تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط 660 كيلو دجاج مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات وتحرير محضر رقم 3207 قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث وذلك للبيع دجاج مجمد بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي الحيازة.

وقال اللواء د. عبدالنعيم حامد محمود، القائم بأعمال مدير مديرية التموين، إن الحملات تمكنت من ضبط 1.5 طن لحوم مختلفة علي دمة المحضر رقم 8895 قسم شرطة السيدة زينب غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، وقد تم التحفظ ايضا علي 700 كجم كبدة منتهية الصلاحية.

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