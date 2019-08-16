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تعليم

تعليم القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:58 م
امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
ياســـمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

قال عاطف سلامة وكيل المديرية إنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته ، وتضم سلوى جلال مدير ادارة التطوير التكنولوجي ، وأشرف إدريس مدير ادارة الأمن ، والسيد عبد الفتاح مسئول الاستراحات ، والسيد نصر مدير إدارة التعليم الثانوي ومسئول الأمن بوزارة الداخلية.

أشار سلامة إلى أن الامتحانات تجرى فى 12 لجنة على مستوى محافظة القليوبية ، بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية ، حيث يؤدى 7974 طالبا وطالبة الإمتحانات وسط اجواء مناسبة ومناخ هاديء وفق التعليمات الموجهة لرؤساء اللجان والقائمين على العمل داخل مقرات الإمتحانات ، كما تم تجهيز12 استراحة للملاحظين والمراقبين وتوفير كافة سبل الراحة بها .

وأضاف سلامة أن رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل تسلموا لجان السير منذ يوم الخميس الماضي ، وتم إعداد كشوف المناداة الخاصة بالطلاب والمراقبين ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتشديد الرقابة داخل اللجان لمنع أعمال الغش وتوقيع العقوبات ضد الغشاشين وعدم التهاون معهم وكل من يحاول مساعدة الطلاب على الغش.

فى ذات السياق قام وكيل المديرية بجولة لمتابعة الاستعدادات داخل مركز توزيع الأسئلة ، رافقه خلالها الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام وذلك للاطمئنان عن آليات سلامة وصول الأسئلة وطرق التأمين مع الأمن والنظام والدقة وشدد علي اليقظة ورفع درجة الاستعداد والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد ، ووجه سلامة تعليمات لجميع مديري الإدارات بتقديم الدعم والمساعدة لرؤساء اللجان .

يذكر أنه وفقا لجدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، فقد تحدد يوم 17 يوليو لامتحانات مادة اللغة العربية والتربية الدينية ، ويوم 18 يوليو للغة الاجنبية الثانية والتربية الوطنية ويوم 19 يوليو للغة الاجنبية الاولى ويوم 20 يوليو للأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا ويوم 21 يوليو لمادة الجبر والهندسة الفراغية والاحصاء ويوم 22 يوليو الفيزياء والتاريخ ويوم 24 يوليو علم النفس والاجتماع والكيمياء ويوم 25 يوليو لمادة الديناميكا والاقتصاد ويوم 26 يوليو لمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة والاستاتيكا والفلسفة.

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