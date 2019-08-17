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فن

مين فيكم بيعمل زيي.. رضوى الشربيني تتفاجأ بتصويرها فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:49 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
سعيد فراج
نشرت المذيعة رضوى الشربيني، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، تم التقاطه لها عن طريق الخطأ، حيث كانت تستعد للتصوير صورة فوتوغرافية فقط.

ولما تفاجأت رضوى الشربيني بان الكاميرا تلتق لها فيديو، تسائلت هل هي صورة أم فيديو؟، وعندما علمت بالحقيقة تراجعت، وكتبت في التعليق على الفيديو: «مين فيكم بيعمل زيي؟».

تعتبر رضوى الشربيني، من أبرز الإعلاميات الشابات على الساحة، نظرا للخطاب المختلف الذي تقدمه في إطار برنامجها "هي وبس" على قناة "cbc سفرة".

وتحرص "الشربيني"، خلال برنامجها على توجيه رسائل دعم للمرأة خصوصًا في مشكلاتها العاطفية، وهو الأمر الناتج عن الظروف الصعبة التي مرت بها في تجربة زواجها وطلاقها.

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