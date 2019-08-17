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رياضة

فاروق جعفر: من يقول إنني رشحت نفسي لتدريب الزمالك كاذب

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:31 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
عمرو ابوبكر
رفض فاروق جعفر نجم الزمالك السابق الاتهامات التي وجهت له منذ أيام من البعض بأنه طلب تعيين نفسه مديرًا فنيًا للفريق خلال وجوده في اللجنة الفنية بالنادي منذ فترة.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "عمري ما رشحت نفسي اني اكون مدير فني، الي بيقول كده كداب، اللجنة الفنية كانت بتقول حاجة والادارة بتقول حاجة تانية وتنفذ الي هي عايزاه".

وأضاف "الصح انك لو غلطت في قراراتك تطلع تقول انا غلطت مش ترميها على ناس تانية".

واستكمل فاروق جعفر: "آخر مرة اشتغلت في الزمالك كان رئيس النادي الحالي هو الموجود وقتها في 2007 تقريبًا، مأخدتش مليم واحد ولما طلبت الرحيل قالي انت مرتبك 150 جنيه في الشهر".

وأردف فاروق: "أنا مش بخاف من حد وبقول الحقيقة بس كلامي مش بيعجب حد، اللجنة الفنية موجودة وحازم إمام وأيمن يونس يشهدوا، محدش فينا طلب انه يشتغل في النادي".

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