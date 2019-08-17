استجابة لـ صدى البلد.. الشركة القابضة لمياه الشرب تعيد انقطاع المياه بشارع الإيمان ببشتيل

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى صدى البلد عن أهالي شارع الإيمان بمركز بشتيل.





أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بان المياه موجودة طبقا للضغوط المتاحة بمنطقة بشتيل وان الشارع منفذ بالجهود الذاتية الغير مطابق للمواصفات الفنية وبأقطار صغير وغير كافية لسد احتياجات المواطنين، مبينة انه نظرا لوجود عمارات شاهقة بالمنطقة علي سكان هذه الشوارع التوجه إلي الشبكة المختصة لتقديم طلب لإعداد مقايسة لتغيير خط المياه الموجود علي حساب الأهالي تحت إشراف الشركة.



