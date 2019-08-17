عبد الهادي يفسر تصريحاته المثيرة عن مواجهة الزمالك وليفربول

علق مدحت عبد الهادي مدافع نادي الزمالك السابق على تصريحاته التي أثارت الجدل بشأن مواجهة الزمالك لفريق ليفربول في كأس العالم للأندية في حالة فوزه على الترجي في السوبر الإفريقي.



وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سعيد بالي حصل من السوشيال ميديا، أرى ان ذلك حافز للاعبي الفريق من أجل التحدي والفوز بالبطولات".



تابع: "كنت أقصد تحفيزهم بالفوز بالسوبر الإفريقي ثم الفوز بدوري ابطال افريقيا من أجل الصعود لكأس العالم للأندية في المرة المقبلة ومواجهة مثل هذه الفرق العالمية".

