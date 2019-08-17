ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الهادي يفسر تصريحاته المثيرة عن مواجهة الزمالك وليفربول

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:55 ص
مدحت عبد الهادي مع
مدحت عبد الهادي مع هاني حتحوت
عمرو ابوبكر
علق مدحت عبد الهادي مدافع نادي الزمالك السابق على تصريحاته التي أثارت الجدل بشأن مواجهة الزمالك لفريق ليفربول في كأس العالم للأندية في حالة فوزه على الترجي في السوبر الإفريقي.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سعيد بالي حصل من السوشيال ميديا، أرى ان ذلك حافز للاعبي الفريق من أجل التحدي والفوز بالبطولات".

تابع: "كنت أقصد تحفيزهم بالفوز بالسوبر الإفريقي ثم الفوز بدوري ابطال افريقيا من أجل الصعود لكأس العالم للأندية في المرة المقبلة ومواجهة مثل هذه الفرق العالمية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانصاف.. أول تعليق من الترجي التونسي بعد اعتماده بطلا لأفريقيا رسميا

مدحت عبد الهادي: الزمالك لديه أقوى الخطوط الهجومية في مصر

ترشيحاتنا

مدرب الزمالك.. ميتشو يصل القاهرة خلال ساعات

قرار عاجل من المحامي العام ضد المتهم بإشعال النيران فى جسد والده

بحد أقصى 5 آلاف جنيه.. تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء فى الجيزة

عمرو دياب يبدأ حفل العلمين الجديدة بـ ميدلي متنوع

ضابط مصري ضحية عنصرية الشرطة الأمريكية.. و7 ملايين دولار في انتظاره.. تفاصيل

نشرة اخبار البرلمان.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم.. وحالات لا تستحق تعويض الأجر والإصابة فى قانون التأمينات.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان