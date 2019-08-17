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فن

مدينة هادئة وجميلة.. عمرو دياب يشيد بمدينة العلمين الجديدة

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:29 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
سعيد فراج
أشاد الهضبة عمرو دياب بمدينة العلمين الجديدة، التي يحيي فيها حفله الغنائي ليلة الجمعة 16 أغسطس، وقال بعد إعتلاءه مسرح الحفل، إن مدينة العلمين هادئة وجميلة، وسعيد بإحياءه حفل غنائي بها.

وأطل عمرو دياب على جمهوره بإطلالة كاجوال، مرتديًا تي شيرت أسود، وأكد لجمهوره أنه سوف يطرح أغنية جديدة من ألبومه «أنا غير»، يوم الثلاثاء 20 أغسطس المُقبل.

بدأ عمرو دياب حفله الغنائي، بمركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة، قبل قليل، بميدلي متنوع بعدد من أروع أغانيه القديمة، ومنها: «وياه، الله على حبك انت، وغيرها»، في ظل تفاعل الجمهور معه وتعالي الصيحات فور صعوده على المسرح.

وينتظر أن يستأنف عمرو دياب فقرات حفله بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد «أنا غير»، المرتقب طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.

شهد الحفل حضورا جماهيريا مكثفا، يزيد على 30 ألف شخص، إذ شهد مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة إقبالا كبيرا من جمهور ومحبي عمرو دياب، قبل ساعات طويلة من بدء الحفل.

كما شهد الطريق المؤدي إلى مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة استعدادات أمنية كبيرة لتنظيم حركة السير ودخول جمهور ومحبي عمرو دياب.

وقامت فرق تابعة للشركة المنظمة بمعاونة رجال الشرطة في إرشاد جمهور الهضبة لمقر الحفل.

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