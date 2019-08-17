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رياضة

عبدالشافي: أتمنى التتويج بـ لقب دوري أبطال أفريقيا.. ومنافسة عبدالله جمعة لمصلحة الأبيض

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:40 ص
محمد عبد الشافي الظهير
محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بنادي الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الكبير على ديكاداها الصومالي في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد اللاعب محمد عبد الشافي، أنه سعيد باستقبال الجماهير له وأعرب عن أمنيته في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلق اللاعب على المنافسة مع عبد الله جمعة، موضحا أن الأخير لاعب ممتاز والمنافسة من أجل مصلحة النادي.

وفاز الزمالك على ديكاداها الصومالي بسباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

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