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ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية تتضمن فيلما تسجيليا عن قناة السويس الجديدة.. صور

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:16 ص
ثقافة أسوان تنظم
ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية تتضمن فيلم تسجيلى
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بمختلف بيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان ضمن إحتفالات عيد الأضحى المبارك .

فقد شهد قصر ثقافة الرديسية تقديم عرضًا لفيلم تسجيلى عن قناة السويس الجديدة بعنوان "شرايين الحياة".

كما تضمنت الفعاليات الثقافية بقصر ثقافة الرديسية مسابقة بين الأطفال من رواد القصر ، وكلمة عن مدينة الرديسية ألقاها عبدالسلام حسن، مدير عام آثار أسوان الإسلامية.

وشملت الفعاليات أيضًا بقصر ثقافة الرديسية تنظيم أمسية شعرية قدمها الشاعر أبو الحسن عبد الهادى وسط حضور كبير من رواد قصر ثقافة الرديسية.
ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية تتضمن فيلما تسجيليا عن قناة السويس الجديدة.. صور
ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية تتضمن فيلما تسجيليا عن قناة السويس الجديدة.. صور
ثقافة أسوان تنظم فعاليات فنية تتضمن فيلما تسجيليا عن قناة السويس الجديدة.. صور

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