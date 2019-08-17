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رياضة

مدرب الاتحاد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ طلعت يوسف

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:00 ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
عمرو ابوبكر
كشف محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، عن حالة المدير الفني طلعت يوسف الذي تعرض لحالة إغماء في مباراة فريقه الودية أمام دمنهور اليوم.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "طلعت يوسف كان يشعر بالإجهاد خلال عمليات الإحماء قبل المباراة".

وتابع محمد إبراهيم: "طلعت يوسف بدأ يشعر بالتعب وضغطه ارتفع وذهبنا إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية لازمة للاطمئنان على حالته في ظل وجود آلام في المعدة وضغط عصبي عالي".

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