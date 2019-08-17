صعقا بالكهرباء.. مصرع شاب تتطوع لتنظيف تكييف مسجد بالأقصر

لقى شاب مصرعه بالأقصر، إثر إصابته بصعقة كهربائية أثناء تنظيفه لأحد مكيفات مسجد غرب المحافظة.



تلقي اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة القرنة يفيد بمصرع الشاب "احمد يوسف الضوى" مقيم بنجع العزبة في قرية البعيرات، وذلك إثر صعقة كهربائية أثناء تطوعه لتنظيف أحد المكيفات الموجودة داخل مسجد العيايطة بالقرية.



تحرر محضرا بذلك وجار إخطار النيابة لتولى التحقيقات، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى القرنة المركزي.