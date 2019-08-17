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عبدالله المغازي: مصر نجحت في 6 سنوات بتوطيد علاقاتها الخارجية

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:01 ص
عبدالله المغازي
عبدالله المغازي
حمزة شعيب
أكد الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء السابق، أن مصر نجحت خلال الـ 6 سنوات الماضية في توطيد العلاقات مع الدول بعد انقطاع العلاقات وتوترات عقب أحداث يناير.

وأوضح عبد الله المغازي، خلال لقائه ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "ten"، أن مصر بعد أن اتجهت للصين وروسيا جعلت الولايات المتحدة ودول أوروبا يريدوا عودة العلاقات المصرية معهم؛ حتى لا يفقدوا حليف استراتيجي كبير في المنطقة وسوق اقتصادي كبير.

ونوه عبد الله المغازي، إلى أن بلادنا نجحت أيضا في عودة العلاقات الإفريقية بل أصبحت رئيسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية حكيمة في قراراتها.

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