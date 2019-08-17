ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. مدحت صالح يحيى حفلا فى مكتبة الإسكندرية

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:01 ص
النجم مدحت صالح
النجم مدحت صالح
أحمد عبد العزيز
يستضيف المهرجان الصيفى بالإسكندرية النجم مدحت صالح، حيث يحيى الفريق حفلا اليوم السبت، على مسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددًا من المفاجآت عبر توليفة غنائية من أشهر أغانيه، بين القديمة جدًا والجديد منها، مثل: "حبيبى يا عاشق" و"قلب واحد" و"تعرفى تسكتى" و"كوكب تانى".

يشار إلى أن مدحت صالح عُرض له مؤخرًا مسلسل "أبو العروسة 2"، وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، وولاء الشريف، ونرمين الفقى، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى، تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أبيض مكشوف.. إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقي فى أحدث ظهور لها

مكشوف الكتفين .. نرمين الفقي تنشر صورة جديدة من اليونان ..شاهد

بعد إطلالتها المثيرة.. نرمين الفقى تتصدر محرك جوجل

بعد ظهورها بـ الهوت شورت.. نجم مسرح مصر يغازل نرمين الفقي.. والأخيرة تتجاهله

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. الزمالك يفوز بسباعية.. مفاجآت فى قائمة الاهلى.. وبرشلونة يخسر فى الافتتاح

استياء في الاهلي بسبب اجايي.. واللاعب يطلب المشاركة في المباريات

لينا الفيشاوي تكشف حقيقة معرفتها بمرض جدها الراحل فاروق الفيشاوي

مدرب الإسماعيلي يرد على مطالبات الجماهير بجهاز فني أجنبي

بـ كت أسود ونظارة شمس بدون ميك اب.. هنا الزاهد فى إطلالة جذابة.. شاهد

عبد الهادي يفسر تصريحاته المثيرة عن مواجهة الزمالك وليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان