اليوم.. مدحت صالح يحيى حفلا فى مكتبة الإسكندرية

يستضيف المهرجان الصيفى بالإسكندرية النجم مدحت صالح، حيث يحيى الفريق حفلا اليوم السبت، على مسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.



ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددًا من المفاجآت عبر توليفة غنائية من أشهر أغانيه، بين القديمة جدًا والجديد منها، مثل: "حبيبى يا عاشق" و"قلب واحد" و"تعرفى تسكتى" و"كوكب تانى".



يشار إلى أن مدحت صالح عُرض له مؤخرًا مسلسل "أبو العروسة 2"، وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، وولاء الشريف، ونرمين الفقى، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى، تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور.