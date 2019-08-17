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رياضة

مدرب الإسماعيلي: سنعيد الكرة الجميلة ثم نفكر في التتويج

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:07 ص
حراسة مرمى الاسماعيلي
حراسة مرمى الاسماعيلي
عمرو ابوبكر
أكد أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الفريق سيعيد الكرة الجميلة في البداية ثم يرى منصات التتويج فيما بعد.

وقال أدهم السلحدار خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "حراسة المرمى في أمان بالفريق، كان هناك أزمة كبيرة لكن تم حلها، وأي لاعب يتشرف بإرتداء قميص الإسماعيلي".

وأكمل أدهم السلحدار أن جميع اللاعبين حصلت على مستحقاتهم بالكامل من قبل بداية المعسكر، ومن لا يريد الذهاب للإسماعيلي فهذا شأنه، الفريق هو من يكبر اللاعبين.

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