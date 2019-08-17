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رياضة

ما قبل الدوري.. حامل الكرات يعطل لاعبي دمنهور من تسجيل هدف في الاتحاد.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 05:41 ص
صورة من مباراة دمنهور
صورة من مباراة دمنهور والاتحاد
أقيمت اليوم مباراة ودية بين فريق ألعاب دمنهور ومنفسه الاتحاد السكندري، على استاد المكس ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات مسابقة الدوري.

وانتهت المباراة بفوز العاب دمنهور بهدف دون رد، وفي لقطة غريبة أثناء اقتراب لاعبي الاتحاد السكندري من تسجيل هدف في مرمى دمنهور قام طفل من حاولى الكرات بإلقاء كرة في الملعب لتضيع الهجمة علي السكندري.

جدير بالذكر أن فريق ألعاب دمنهور يلعب في دوري القسم الثاني لمجموعة بحري وانهي الموسم الماضي محتلا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.



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