حمدي النقاز: أي لاعب يتمنى أن يجاور شيكابالا في الملعب

أكد حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على ديكاداها الصومالي في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا.



وأشار اللاعب أنه يتمنى ان تكون البداية الجيدة في دوري أبطال أفريقيا مثل النسخة الماضية للكونفدرالية ومفتاح الفوز ببطولة دوري الأبطال.



وأوضح أنه سعيد باللعب بجوار شيكابالا صانع ألعاب القلعة البيضاء وأن أي لاعب يريد اللعب بجواره، موضحا أنه انسجم مع شيكابالا سريعا وسيزيد الانسجام بتوالي المباريات.



وأضاف النقاز أن الصفقات الجديدة مكسب للفريق وهناك أكثر من لاعب في كل مركز وأوضح أن الزمالك فريق كبير يلعب على البطولات ويسعون لإسعاد الجماهير، ونركز على الفوز بالسوبر المصري والسوبر الأفريقي وبطولة دوري الأبطال.

وفاز الزمالك على ديكاداها الصومالي بسباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.