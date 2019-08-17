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فن

محمود العسيلي ينشر صورا من أحدث حفلاته بنادي الشمس

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:41 ص
محمود العسيلى
محمود العسيلى
نبيل العدوى
نشر المطرب محمود العسيلي صورا عبر صفحته على موقع تويتر من الحفل الغنائي الذى أقيم داخل نادي الشمس الرياضي بمنطقة مصر الجديدة.

وكرّم أسامة أبوزيد رئيس النادي، المطرب محمود العسيلي وأهداه درع النادي خلال الحفل، وسط حضور مجلس إدارة النادي.

وقدم العسيلي خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغنياته ومنها: "إنتي وأنا، ملايين، أنا ابن مصر، أنا مش مضمون"، وغيرها من الأغنيات.

وشارك في الحفل فريق سبايسي ميكس، وقدم الفريق عددًا من الأغاني ومنها: "3 مرات دلعو، إشاعات، معديتش، درس العربي".


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