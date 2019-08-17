محمد صلاح يدافع عن الزمالك ويروي كواليس رحيله عن نادي مصر

تحدث محمد صلاح مدرب نادي مصر السابق والذي قاد الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز وكواليس رحيله.



وقال محمد صلاح في حواره لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "رئيس نادي مصر خانني واتفق مع مدرب تاني من ورايا، أسامة نبيه لا يد له في أي شئ"، متابعًأ: "رئيس النادي تحدث معي بعد تعادلنا وديًا مع المصري وشعرت أننا فزنا بالدوري بهذا التعادل، في اليوم التالي قرر إقالتي بدون أي سبب".



واستكمل محمد صلاح أن رئيس النادي كان بيقولي انت بتتكلم عن الزمالك وبتحبه بزيادة، هو نادي مصر ييجي ايه جمب نادي الزمالك؟.



وأضاف محمد صلاح أن النادي مش عاوز حد يقول رأيه، عاوزين الي ينفذ الكلام وبس، اتخصم مني 150 ألف جنيه بدون سبب مقنع ولكنني رحبت.