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أمريكا تصدر مذكرة لاحتجاز الناقلة الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق

السبت 17/أغسطس/2019 - 02:25 ص
ناقلة النفط جريس
ناقلة النفط جريس 1
أحمد قاسم

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم السبت، أمرًا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية جريس-1 التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس بعد أن أعلن أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

وتحمل الناقلة الإيرانية أكثر من مليوني برميل من النفط الإيراني الخفيف، وكان قد تم توقيفها لانتهاكها عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بحق سوريا.

وفي المقابل، ذكر التلفزيون الإيراني أنه جرى تغيير علم واسم الناقلة، ويجري إعدادها للإبحار صوب البحر المتوسط، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم أي ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا.

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