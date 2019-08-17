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أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح جديد

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:56 ص
كيم جونج اون
كيم جونج اون
أحمد قاسم

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أشرف شخصيًا على عملية إطلاق صورايخ فجر يوم الجمعة باتجاه بحر اليابان.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد ممثلون عسكريون بهيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونج يانج، أطلقت قذيفتين مجهولتين من مقاطعة جانجوون- دو، باتجاه بحر اليابان.

ووفقا لهم، تم تسجيل الإطلاق في حوالي الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي. وكان مدى القذائف 230 كيلومترا، والحد الأقصى للارتفاع - 30 كيلومترا.

وقالت الحكومة اليابانية، إن المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم الجمعة، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها، ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.

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