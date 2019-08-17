قرار عاجل من المحامي العام ضد المتهم بإشعال النيران فى جسد والده

أصدر المستشار ياسر هندي المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته الى رئيس نيابة مركز السنطة بفتح باب التحقيق في واقعة شاب أشعل النيران فى والده لخلافات أسرية بقرية كفر شرف حموده بدائرة مركز السنطة وحبسه 4 أيام لحين ورود التحريات.





تلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النحدة حول قيام المدعو "هيثم ع ال" 23 سنة بإشعال النيران بواسطة مواد مشتعله فى والده المقيم بكفر شرف حمودة بدائرة المركز.





تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت اشرااف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية تحت رئاسية المقدم أحمد خيري جعيصه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث تبين صحة الحادث.





وكشفت التحريات الأمنية شروع الشاب عقب خروج والده من صلاة الجمعة وعودته الى منزل العائلة بإضرام النيران باستخدام مواد مشتعلة بسبب خلافات أسرية ما دفع الأهالي إلى إخماد النيران بجسد والده الضحية بعدما أصيب بجروح من الدرجة الثانية وإنقاذ حياته بنقله الي مستشفى السنطة المركزى لإسعافه.



