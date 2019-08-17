حبس عاطل حاول استدراج فتاة والتعدي عليها جنسيا بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر المستشار شادي أباظة رئيس نيابة أول طنطا فتح باب التحقيق فى واقعة محاوله عاطل التعدي جنشيا على فتاة عقب استدراجها لمكان مهجور بطنطا وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات وسماع أقوال المبلغ وشهود العيان .



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتحرير ربة منزل محضرا بقسم أول طنطا، تتهم عاطل باستدراج نجلتها والتعدى عليها جنسيا .



وبتقنيين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

