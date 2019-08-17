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حوادث

حبس عاطل حاول استدراج فتاة والتعدي عليها جنسيا بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:01 ص
حبس عاطل حاول استدراج
حبس عاطل حاول استدراج فتاة والتعدي عليها
أحمد على
قرر المستشار شادي أباظة رئيس نيابة أول طنطا فتح باب التحقيق فى واقعة محاوله عاطل التعدي جنشيا على فتاة عقب استدراجها لمكان مهجور بطنطا وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات وسماع أقوال المبلغ وشهود العيان .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتحرير ربة منزل محضرا بقسم أول طنطا، تتهم عاطل باستدراج نجلتها والتعدى عليها جنسيا .

وبتقنيين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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