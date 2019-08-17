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اختتام فعاليات ثقافة بلا جدران بمصيف بلطيم.. صور

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:00 ص
اختتام فعاليات ثقافة
اختتام فعاليات ثقافة بلا جدران بمصيف بلطيم
محمود زيدان
اختتمت مديرية الثقافة بكفر الشيخ، مساء الجمعة، فعالياتها الثقافية والفنية " ثقافة بلا جدران"، والتي أقيمت بمصيف بلطيم، تحت إشراف الدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام مديرية الثقافة، محمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وتضمنت الفعاليات عددًا من الفقرات الفنية، والشعبية والترفيهية والموسيقى العربية، والتي قدمتها فرق الفنون الشعبية وفرقة الموسيقي العربية مجانًا، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قدم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ خالص الشكر والتقدير لمدير عام مديرية الثقافة، ومحمود الوكيل، رئيس قصر ثقافة كفر الشيخ، وجميع المشاركين على جهودهم المبذولة في إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية بحديقة صنعاء ومصيف بلطيم ومجمع كفر الشيخ الثقافي خلال احتفالات المحافظة بعيد الأضحى المبارك.
اختتام فعاليات ثقافة بلا جدران بمصيف بلطيم.. صور
اختتام فعاليات ثقافة بلا جدران بمصيف بلطيم.. صور
اختتام فعاليات ثقافة بلا جدران بمصيف بلطيم.. صور
اختتام فعاليات ثقافة بلا جدران بمصيف بلطيم.. صور

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