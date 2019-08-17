أمير مرتضى: مدرسة اختيار المدرب للاعبين انتهت في العالم.. ونملك فريقscouting.. فيديو

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، إن مدرسة اختيار المدير الفني للاعبين انتهت في العالم أجمع منذ العام الماضي،مشيرا إلى أن التخطيط لموسم الانتقالات بدأ منذ عام.



وأضاف أمير مرتضى منصور في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": "مدرسة اختيار المدير الفني للاعبين انتهت من العالم أجمع ولم يكن هناك من يعمل بهذا الأسلوب سوى أرسين فينجر في أرسنال وأليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد، الآن المدرب يطالب النادي بدعم بعض المراكز، لكن المدير الرياضي هو الذي يقوم باختيار اللاعبين بناء على قدرات النادي المالية وعملية المفاوضات."



وأضاف: "نحن لا نعمل بعشوائية، وما لا يعرفه الناس أننا نمتلك فريق (scouting) منذ عام كامل ونقوم بدراسة كافة اللاعبين والتعاقدات تتم بناء على تحليل أرقام كل لاعب، لا نعمل بناء على ضغط الجماهير أو ما يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن قراراتنا تأتي وفقًا لتفكير علمي مدروس ولا تتأثر بأي ضغط."