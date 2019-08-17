يمكن تحضير كيك ايس كريم بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل أيس كريم الكابتشينو الرائع، والمحبب للكبار، والصغار ايضا، واليكم الوصفة بالتفصيل..



وقت التحضير: 15 دقيقة

وقت التجميد: 60 دقيقة

يكفي لـ: 3 أشخاص



ويمكن تحضير كيك ايس كريم الكابتشينو في المنزل، وذلك لانه من اكثر الحلويات الشهية التي تتناسب مع فصل الصيف، وبطريقة بسيطة وغير مكلفة، حيث يمكن تقديمها في المناسبات، وسوف يستمتع بها ضيوفك.



طريقة عمل كيك أيس كريم الكابتشينو



مقادير كيك آيس كريم الكابوتشينو:



- الجبن الكريمي : علبة (300 غم / طري)

- كريمة : كوب ونصف (سائلة)

- بودرة الكاكاو : ربع كوب

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- النسكافيه : ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب

- ويفر شوكولاتة : 12 اصبع

- الشوكولاتة : كوب (مذابة)



طريقة عمل كيك ايس كريم الكابوتشينو:



1. اخفقي الجبن الكريمي مع الكاكاو والكريما السائلة والقهوة سريعة الذوبان والفانيلا بالخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة حتى يصبح متجانس.



2. أضيفي السكر مع استمرار الخفق.



3. جهزي صينية مستطيلة للكيك مقاس 8 انش، وقم تبطينها بورق البلاستيك الشفاف مع الحرص على ترك جوانب البلاستيك خارج الصينية.



4. وزعي حبات الويفر في قاعدة الصينية.



5. أضيفي نصف كمية مزيج الجبن الكريمي ثم ضعي فوقها طبقة أخرى من الويفر.



6. وزعي فوق الطبقة الثانية من الويفر باقي كمية مزيج الجبن و غطي الصينية بالورق البلاستيك وادخليها الفريزر ليلة كاملة.



7. عند التقديم أزيلي البلاستيك واسحبي الكيك من الصينية.



8. ضعي الكيك المجمد في طبق التقديم وصبي فوقه الشوكولاتة المذوبة وقطعيها وقدميها.