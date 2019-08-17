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رياضة

أمير مرتضى: سأحمي لاعبي الزمالك وكونك لاعب سابق لا يعني أنك خبير.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:41 ص
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
محمد رشاد
قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالفريق الأول في الزمالك إنه لن يصمت بعد ذلك إزاء أي انتقاد غير علمي لفريقه على حد تعبيره.

وأضاف أمير مرتضى منصور لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" : "عندما توليت المسؤولية قلت سأكون مديرا رياضيا وسأتعامل بشكل جيد وليس لي حديث مع أي شخص خارج حدود النادي، لكن يبدو أن الاحترام يواجه بشكل غير جيد لذا قررت بداية من الموسم الجديد عدم الصمت وسأرد على الجميع".

وأضاف "من ينتقد باحترام وبأسلوب علمي هذا حقه، لكن من يقول إن الزمالك أو المدرب كان عليه اختيار طريقة لعب أخرى أو يقول على طارق حامد لاعب ملاكمة ولا ينبغي ضمه لمنتخب مصر وفي النهاية يقول على نفسه لاعب سابق للزمالك فلن أصمت".

وشدد "سأحمي لاعبي فريقي أمام من ينتقدهم بل سأجعل الناس يسخرون منهم ، ليس معنى كونك لاعبا سابقا إنك خبير وأصبحت الأب الروحي لكرة القدم، أؤكد لن أصمت مرة أخرى".

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