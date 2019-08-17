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رياضة

طارق يحيي يكشف أسباب فوز الزمالك الكاسح أمام ديكاداها فى أفريقيا.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:30 ص
طارق يحيي وشيكابالا
طارق يحيي وشيكابالا
محمد رشاد
قال طارق يحيى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه رغم قصر الفترة التي تولى بها تدريب الفريق، إلا أنه استطاع العمل مع اللاعبين بشكل علمي جيد وتحفيظهم بعض الجملة الفنية خاصة في الركلات الثابتة والمتحركة.

وأضاف طارق يحيى، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم بفضائية المحور:"ساعدنا في المباراة الحالة التي كان عليها عدد من اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة مثل شيكابالا، أشرف بنشرقي، محمد حسن، محمود عبد العزيز حتى عبد الشافي الذي انضم لنا في أخر يوم قبل المباراة أشكرهم وأشكر رئيس النادي لإتاحته الفرصة لي".

واسترسل مدرب الزمالك:"رغم الغيابات أدينا بصورة جيدة وهناك لاعبين شاركوا في المباراة لم يخوضوا أي مباراة منذ شهور وأخترنا أكثر اللاعبين جاهزين، نعم كانت مفاجأة للبعض البدء بشيكابالا ولكن حالته الفنية والبدنية خلال الأيام الماضية والتزامه جعلتني أقرر ذلك وأعطينا الفرصة لبنشرقي لما ظهر منه خلال الوديتين التي شارك بهما وكذلك كريم بامبو ومصطفى محمد".

وأوضح المدير الفني للقلعة البيضاء أنه أخبر اللاعبين ألا ينظروا لمباراتهم أمام ديكاداها بل ينظروا على النهائي من الآن والعمل للوصول إليه.

وأشار طارق يحيى إلى أن إصابة عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريقه أربكت حساباته ولكن عبد الشافي ظهر بصورة جيدة، منوهًا إلى أنه حذر اللاعبين من هذه المباراة التي كان يراها الأخطر.

وتابع طارق يحيى: "تغيراتي خلال المباراة كانت على الصعيد الهجومي وتوظيفي لحازم إمام اليوم لم يكن جديدًا فسبق وأن أشركته من قبل في فترات سابقة، الحسابات كانت صعبة بسبب الإصابات وجعلتني أقف طوال المباراة ولم أجلس حتى بعد الهدف السابع".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن حازم إمام كان الأجهز بالنسبة له مقارنة بزيزو العائد من الزواج وهو الأمر ذاته حينما قرر استبعاد محمود علاء في ظل وجود محمد عبد السلام كبديل له.

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