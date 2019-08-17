بعد أول مباراة بقميص الزمالك.. عواد يفتح النار من جديد على مسئولي الإسماعيلي.. فيديو

قال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يرفض الرد على انتقادات مسئولي الإسماعيلي له دون الحصول على موافقة من مجلس إدارة الزمالك، وطالبهم بالتركيز مع فريقهم للظهور بشكل أفضل.



وأضاف عواد في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحو: "لن أرد على انتقادات مسئولي الإسماعيلي، وأقول لهم فقط ركزوا مع الفريق ليظهر بشكل أفضل في الفترة المقبلة ، انتظر موافقة من مجلس إدارة الزمالك للكشف عن كواليس ما حدث، لأنني رحلت عن الإسماعيلي بطريقة لم أكن أتمناها إطلاقًا ولا أحب أن تسير الأمور بهذا الشكل."



وانتقل للحديث عن المنافسة داخل الزمالك على مركز حراسة المرمى: "كل حارس مرمى داخل الزمالك يستحق المشاركة، لكن الأمور بيننا تسير بشكل جيد خارج الملعب، وما يجري داخل الملعب هو المنافسة الشريفة، سواء جنش أو أبو جبل يمتلكون قدرات رائعة في هذا المركز، وبالتأكيد هذا يصب في مصلحة الفريق، ومحمد صبحي حارس واعد وهو المستقبل بالنسبة للزمالك."