محمد علي رزق ينضم إلى فريق مسلسل شبر مية

انضم الفنان محمد على رزق الي فريق عمل "شبر مية" للمخرج طارق رفعت حيث من المقرر استكمال التصوير الفترة المقبلة.



مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد على رزق، ثراء جبيل، وعادت أسرة العمل الى التصوير مرة أخرى اليوم الجمعة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.



وشارك محمد على رزق فى دراما رمضان الماضى بمسلسلى "كلبش" مع النجم أمير كرارة وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، و"أبو جبل" مع مصطفى شعبان وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسلى "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر و"علامة استفهام" مع محمد رجب.