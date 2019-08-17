اليوم. عيد ميلاد بـ نادي السينما المستقلة بالإسكندرية

يعرض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، الفيلم الروائى القصير "عيد ميلاد"، وذلك اليوم السبت في تمام السابعة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.





الفيلم من إخراج "أشرف مهدي" ومن بطولة "أحمد أمين" و"بيومي فؤاد"، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى إسلام أحمد علي لمناقشة الفيلم مع الجمهور.