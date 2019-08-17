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فن

إدوارد وروجينا مع محمد سعد فى وش السعد

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:00 ص
محمد سعد فى وش السعد
محمد سعد فى وش السعد
محمد نبيل
انتهت قبل قليل حلقة خاصة من حلقات "المسرح – البرنامج" الكوميدي الساخر "وش السعد" (The Comedy Night Show).

ويشارك به كل من النجوم إدوارد، وروجينا، وميمي جمال مع النجم محمد سعد، حيث ظهروا في إطار تمثيلي كوميدي ساخر تدور أحداثه من داخل إحدي مستشفيات الطب النفسي.

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية الضاحكة، عبر شاشة MBC مصر.

حلقات"المسرح – البرنامج"، "وش السعد" شارك في كتابته فريق من الكُتاب، تحت إشراف المؤلّف سامح سر الختم، وأخرجها تلفزيونيًا سامح عبد العزيز، وأخرجها مسرحيًا أشرف زكي وهشام عطوة، ويشارك في بطولتها هشام إسماعيل، سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.
إدوارد وروجينا مع محمد سعد فى وش السعد

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