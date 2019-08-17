ارحمونا.. نساء يهاجمن أزواجهن بسبب العادات الغريبة منها رمي الحذاء والضغط على المعجون

كشفت العديد من النساء عن العادات الغريبة لأزواجهن والتي تستفزهن كثيرًا، وذلك بعدما شاركت امرأة بريطانية على موقع mumsnet غضبها الشديد من زوجها عندما يضغط على أنبوبة معجون الأسنان بشكل خاطئ، ولم تكن وحدها التي تستفزها أشياء قد تبدو غير منطقية ولكن غيرها الكثيرات.



تمت مشاركة عدة عادات غريبة تثير جنون النساء من أزواجهن بحسب الدايلي ميل، من بينها الضغط على أنبوبة معجون الأسنان من الوسط بدلًا من الأعلى وتركها بهذا الشكل يجعل من الصعب إخراج المعجون فيما بعد، بالإضافة إلى طلب الوجبات السريعة، تقليب المشروب في الكأس، وحتى النقر بالملعقة.



قالت إحدى النساء، أكثر ما ستفزني في زوجي "عند دخوله للمنزل بخلع حذاؤه ويترك واحدة في الصالة والأخرى في المطبخ"، لكنني الآن لا أهتم كثيرًا حيث قد أنجبنا طفلًا يقوم بجمع الأحذية والتجول بها في أرجاء المنزل كله، وأحيانًا يضعها لنا على السلالم لنتعثر بها ونسقط.



وتعلق أخرى بأن أكثر ما تكرهه هو عندما يقوم زوجها العزيز بتقليب أي مشروب ثم ينهي التقليب بالنقر على الكوب بالملعقة عدة نقرات متتالية، أما الأكثر استفزازًا فكانت شكوة امرأة من أن زوجها عندما يضيف الملح إلى طعامه يرفع يده ويرش الملح مما جعله يتناثر في كل مكان، "هو يراه شيئًا عاديًا لأنه ليس مضطرًا إلى تنظيف تلك الفوضى بعد كل مرة يفعل فيها ذلك".



بينما اشتكت الأخريات من عدد من الأشياء الغير منطقية، فمنها عندما يذكرها زوجها كل مرة معلقًا "لا تنسي شرب الشاي قبل أن يبرد"، وتضيف أخرى "عندما يطلب الوجبات السريعة بلهجة مختلفة".