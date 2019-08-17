انا صاحب الكورة.. سباعية الزمالك الأفريقية.. وتألق شيكابالا المبدع من وجهة نظر مختلفة.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق ديكاداها بطل الصومال بالفوز بسبعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.





ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة"، تحليلًا فنيًا لمباراة الزمالك وديكاداها، والتي شهدت فوز الفارس الأبيض بسبعة أهداف مقابل لاشئ، سجل أهداف الزمالك ثنائية لـ اشرف بنشرقي وهدف لكل من عمر السعيد ومحمود الونش ومصطفى محمد وبامبو وهدف لمدافع الفريق الصومالي فى مرماه.





ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها طارق يحيي المدير الفني لفريق الزمالك وتألق شيكابالا اللافت .



