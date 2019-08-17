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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتابع تطوير امتداد طريق فلفلة

السبت 17/أغسطس/2019 - 05:22 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أمس الجمعة، بجولة بطرق وأحياء مدينة الغردقة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات بها ، تفقد خلالها امتداد طريق فلفلة والتطوير القائم به .

أكد المحافظ أنه يتم العمل على تطوير عدد كبير من المناطق بالغردقة بالتوازى للانتهاء من أكبر عدد منهم ليشمل تطوير الطرق والصرف الصحى وغيرها ، ليتم البدء فى تطوير مناطق جديدة ، مما يلزم الوقت والجهد لتحقيق نتائج يستطيع المواطن أن يشعر بهذا التطوير .

وأشار اللواء أحمد عبدالله، إلى أن هذا التطوير يتم بجميع مدن المحافظة ، حيث يتم العمل بخطة متكاملة لجميع المدن ويقوم كل رئيس مدينة بتنفيذها ، مؤكدا أنه يتم توفير الدعم الكامل لتحقيق هذا التطوير بالمحافظة.

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