محافظ البحر الأحمر يتابع تطوير امتداد طريق فلفلة

قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أمس الجمعة، بجولة بطرق وأحياء مدينة الغردقة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات بها ، تفقد خلالها امتداد طريق فلفلة والتطوير القائم به .
أكد المحافظ أنه يتم العمل على تطوير عدد كبير من المناطق بالغردقة بالتوازى للانتهاء من أكبر عدد منهم ليشمل تطوير الطرق والصرف الصحى وغيرها ، ليتم البدء فى تطوير مناطق جديدة ، مما يلزم الوقت والجهد لتحقيق نتائج يستطيع المواطن أن يشعر بهذا التطوير .
وأشار اللواء أحمد عبدالله، إلى أن هذا التطوير يتم بجميع مدن المحافظة ، حيث يتم العمل بخطة متكاملة لجميع المدن ويقوم كل رئيس مدينة بتنفيذها ، مؤكدا أنه يتم توفير الدعم الكامل لتحقيق هذا التطوير بالمحافظة.
أكد المحافظ أنه يتم العمل على تطوير عدد كبير من المناطق بالغردقة بالتوازى للانتهاء من أكبر عدد منهم ليشمل تطوير الطرق والصرف الصحى وغيرها ، ليتم البدء فى تطوير مناطق جديدة ، مما يلزم الوقت والجهد لتحقيق نتائج يستطيع المواطن أن يشعر بهذا التطوير .
وأشار اللواء أحمد عبدالله، إلى أن هذا التطوير يتم بجميع مدن المحافظة ، حيث يتم العمل بخطة متكاملة لجميع المدن ويقوم كل رئيس مدينة بتنفيذها ، مؤكدا أنه يتم توفير الدعم الكامل لتحقيق هذا التطوير بالمحافظة.