شاهد.. نادية الجندي مع دينا الشربيني في حفل عمرو دياب

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بنشر صورة تجمعها بالنجمة نادية الجندي أثناء حضورها حفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين.





وتقيم إيجبت كاليندر أكبر حفل للنجم المصري العالمي عمرو دياب هذا الصيف، وذلك لأول مرة في "الميوزيك أرينا"، وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي داخل مجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة.





وتتسع الميوزيك أرينا لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات، حيث تم إعداد مسرح بمواصفات خاصة لهذا الحدث الاستثنائي، كما تم تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر منها الـ vip و الـ vvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.





ويستعد الهضبة عمرو دياب بشكل خاص لهذا الحفل، حيث أعلن عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



