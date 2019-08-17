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رياضة

طلائع الجيش يواجه كوكاكولا وديا مساء اليوم

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:27 ص
طلائع الجيش
طلائع الجيش
محمد رشاد
يخوض الفريق الأول كلةر القدم بنادي طلائع الجيش فى السابعةمن مساء اليوم السبت فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع فريق كوكا كولا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنيًا فى الموسم الجديد.

وأقام طلائع الجيش معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الإماراتي وديًا وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الأنصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيرًا ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد .

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