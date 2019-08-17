اليوم.. 4683 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الدور الثانى لامتحانات الثانوية بالدقهلية

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانويه العامه حيث يؤدي ٤٦٨٣ طالبا وطالبة الامتحان امام ١٧ لجنة ولجنة السجن وسط إجراءات أمنية مشددة.
وصرح علي عبد الرؤوف وكيل،وزارة التربيه والتعليم، أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية أمن الدقهلية والصحه والكهرباء مع مديرية التربية والتعليم .لتوفير كافة الخدمات أثناء فترة الامتحانات كلا فى اختصاصاته.
وأوضح أنه تم التأكيد علي رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين والتصدى بكل حزم لمحاولات الغش مع التحلي بضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وشدد على عن توفير الامن والهدوء لأبنائنا الطلبه مع مراعاة العامل النفسي لهم والاطمئنان عليهم.