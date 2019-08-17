تقلبات جوية تؤدي لعاصفة ترابية مفاجئة على بعض المناطق بأسوان

شهدت بعض المناطق داخل نطاق مدينة أسوان حدوث عاصفة ترابية خفيفة مفاجئة إستمرت على فترات متباعدة ، ولكنها لم تؤثر على حركة السير والمشاه بشكل عام .



هذا فيما أطلقت الأجهزة المعنية تحذيراتها لأصحاب المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة ، كما حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بالنيل نظرًا لإرتفاع الأمواج تأثرا بالعواصف الترابية.



وفى نفس السياق تعرضت عدد من المناطق داخل نطاق مركز دراو وخاصة قرية بنبان إلى سقوط أمطار خفيفة فى ظل موجة الطقس السيء التى تتعرض لها البلاد ، مع إرتفاع نسبة الرطوبة وحدوث التقلبات الجوية .



ومن جهتها وجهت الأجهزة المختصة لرفع درجة الإستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء تحسبًا لسقوط أمطار أو سيول خلال الساعات القليلة القادمة ، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات أو إخطارات بشأن العاصفة لسرعة التعامل الفورى معها .